Altın fiyatları son dakika: Hafta sonu düşüş sürüyor! 11 Kasım altın fiyatları ne kadar
Altın fiyatları 11 Kasım Cumartesi yani bugün altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılmaya başladı. Hemen belirtelim ki haftaya düşüşle başlayan ve dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle 9 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü harekete geçen altın fiyatları haftayı düşüle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 11 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın hafta sonu düşüyor! Haftaya aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları 9 ve 10 Kasım'da dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yeniden yükselişe başladı. Ancak geçtiğimiz gün öğleden sonra yeniden düşmeye başlayan altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün yani 11 Kasım Cumartesi günü de sürdürüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 11 Kasım altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.776,88
1.777,26
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.937,96
1.942,44
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.843,00
2.905,82
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.372,01
11.587,75
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.668,23
5.811,65
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.372,01
11.587,75
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.146,58
12.455,11
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.015,68
1.208,46
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.664,73
1.763,67