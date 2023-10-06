ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 6 Ekim yani haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirde başlad. Bugü gram altın bin 600 lira çeyrek altın ise 2 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 6 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...