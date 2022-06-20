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Altın fiyatları DÜŞÜYOR! Son dakika: 20 Haziran Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatı canlı

Altın fiyatlarında sürpriz düşüş! 20 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları bugün yeni haftaya yatay başlamasının ardından öğle saatlerinde düşüşe geçti. Geçen haftanın son işlem gününde, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.024,7 liradan tamamladı. Gram altın fiyatı bugün 1.029,68 lira sevyesinden alıcı bulurken, çeyrek altın ise 1.675,14 liradan işlem görüyor. İşte 20 Haziran Pazartesi altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı alış - satış rakamları son durum...

20.06.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Analistler, küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

    Piyasalarda, yüzde 95 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Fed üyesi Christopher Waller, makroekonomik verilerin beklentilerini karşılaması halinde temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini dile getirdi.

    Bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    20 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN

    Altın fiyatları bir süredir devam eden yükselişini sürdürüyordu. Bir süredir bin lira seviyesinde işlem gören gram altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 20 Haziran Pazartesi altın fiyatları, cumhuriyey altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları anlık veriler...

  • GRAM ALTIN FİYATI

    1.027,61

    1.029,68

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.024,51

    1.024,74

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.843,08

    1.843,48

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.639,05

    1.675,14

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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