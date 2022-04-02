Altın fiyatları 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle son günlerde yükselişte olan gram altın fiyatları düşüşe geçti. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

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