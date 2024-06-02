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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 2 Haziran 2024 hafta sonu altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! 2 Haziran altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları hafta sonu düşüş ivmesinde. Hafta boyu dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. 2 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı 2 bin 412 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcılar için hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2 Haziran anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 02.06.2024 - 08:56
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