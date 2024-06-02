Altın fiyatları düşüşte! 2 Haziran altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları hafta sonu düşüş ivmesinde. Hafta boyu dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. 2 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı 2 bin 412 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcılar için hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2 Haziran anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 2 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 412 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 943 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.411,49
Satış: 2.412,19
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,65
Satış: 2.328,02
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.858,38
Satış: 3.943,93
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.692,64
Satış: 7.887,87
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.960,75
Satış: 16.357,13
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.292,79
Satış: 1.705,85
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.196,29
Satış: 2.318,17