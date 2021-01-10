Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 10 Ocak 2021 altın fiyatlarında son durum ne? 2021 yılında da altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 441,50 liradan, çeyrek altın ise 716,32 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 10 Ocak 2021 altın fiyatlarında son durum...