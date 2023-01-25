Analistler, dünya genelinde resesyon endişesinin güçlenmeye devam etmesinin risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri geride bıraksa da 50 seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ettiğini bildirdi.
ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 125 baz puana çıkarak ülkede resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.
Bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 25 Ocak 2023 güncel altın fiyatları son durum...
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