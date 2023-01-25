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Altın fiyatları DÜŞÜŞTE! 25 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatı kuru

Altın fiyatları düşüşe geçti! 25 Ocak 2023 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın rekor üstüne rekor kırarken bugün altın fiyatları düşüşe geçti. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.171 liradan tamamladı. Yatırımcılar için yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 25 Ocak 2023 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Giriş: 25.01.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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