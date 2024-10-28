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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 28 Ekim 2024 Tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! 28 Ekim 2024 Bugün tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika verileri ile yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 3.027 liradan olan gram altın fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla 3.023 liradan işlem görüyor. Dün 4.844 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4.837 liradan alıcı buluyor. İşte 28 Ekim altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:43
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