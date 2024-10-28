Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak değişiyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Altın bugüne düşüşle başlarken altın alımı ve satımı yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 28 Ekim 2024 güncel altın fiyatları...