ALTIN FİYATLARI 23 Temmuz Cuma yani haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Temmuz alış - satış tablosu...