ALTIN FİYATLARI 14 Ocak Cuma günü yani haftanın son iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...