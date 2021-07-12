ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz Pazartesi gününe değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar? Merak edenler için güncel fiyat tablosunu haberimizde derledik. İşte 12 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...