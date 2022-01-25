ALTIN FİYATLARI 25 Ocak Salı yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada çeyrek altın bin 303 lira gram altın ise 802 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte serbest piyasada kaydedilen güncel altın fiyatları 25 Ocak alış ve satış tablosu...