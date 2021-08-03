ALTIN FİYATLARI 3 Ağustos Saşı günü adeta çakıldı! Fiyatlarda yaşanan sert düşüşle birlikte gözler çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...