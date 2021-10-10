ALTIN FİYATLARI 10 Ekim Pazar günü yani bugün piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri ile aynı... Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketinde etkisiyle birlikte yükselişle tamamladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...