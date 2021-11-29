ALTIN FİYATLARI 29 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftanın ilk iş gününe de sert yükselişle başladı. Gram altın fiyatları 720 lira sınırına dayandı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?