Analistler altın yorumlarında, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varmasıyla küresel piyasalardaki risk algısının görece azaldığını, bu durumun da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 25 Aralık Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 458,28 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.981,07 liradan işlem görüyor. İşte 24 Aralık çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...