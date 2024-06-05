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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI: Yükseliyor! 6 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! İşte, 6 Haziran 2024 anlık altın fiyatları

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden etkileniyor. 5 Haziran Çarşamba günü saat 07:20 itibarıyla gram altın 2 bin 451 lira seviyesine yükseldi. İşte, 6 Haziran 2024 bugünkü canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

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        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:49
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