Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! İşte, 6 Haziran 2024 anlık altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden etkileniyor. 5 Haziran Çarşamba günü saat 07:20 itibarıyla gram altın 2 bin 451 lira seviyesine yükseldi. İşte, 6 Haziran 2024 bugünkü canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 5 Haziran Çalamba günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 451 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 007 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.450,78
Satış: 2.451,06
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.333,23
Satış: 2.333,53
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.921,24
Satış: 4.007,48
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.684,97
Satış: 15.980,90
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.817,98
Satış: 8.014,96
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.684,97
Satış: 15.980,90
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.097,45
Satış: 16.508,88
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.312,34
Satış: 1.742,50
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.228,06
Satış: 2.371,73