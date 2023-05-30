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Altın fiyatları canlı: YÜKSELİYOR! 30 Mayıs 2023 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 30 Mayıs 2023 canlı altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları gündemdeki yerini aldı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.960,79 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altının bugün ne kadar olduğunu sorguluyorlar. İşte 30 Mayıs 2023 Salı Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları son durum...

Giriş: 30.05.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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