Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği merak konusu oldu. Çeyrek altın %0,03 artış ile 1.615,74 TL şeklinde seyrediyor. İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile "1 Ekim Cumartesi bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorularının yanıtı...

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