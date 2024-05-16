Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü anlık altın fiyatları alış-satış rakamları...