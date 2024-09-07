Anlık altın fiyatları 8 Eylül 2024: Çeyrek altın gram altın alış/satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altındaki hareketlilik ve dolar kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın fiyatı 2 bin 496 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları son durum hafta sonu da merak ediliyor. Düğünlerde ve diğer özel günlerde hediye olarak sıkça tercih edilen bir yatırım aracı olan çeyrek altın bugün 4.364 TL’den alıcı buluyor. Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
6 Eylül Cuma günü 2 bin 752 liradan işlem gören gram altın, 7 Eylül Cumartesi günü 2 bin 727 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4 bin 404 liradan, 4 bin 364 liraya düştü.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.727,77
2.728,39
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ALTIN/ONS FİYATI
2.496,90
2.497,92
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.364,44
4.460,91
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.457,75
17.789,07
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YARIM ALTIN FİYATI
8.701,60
8.921,82
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ZİYNET ALTINI FİYATI
17.457,75
17.789,07
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ATA ALTIN FİYATI
18.433,21
18.902,74
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.536,11
2.675,82