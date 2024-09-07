Altın fiyatları son durum hafta sonu da merak ediliyor. Düğünlerde ve diğer özel günlerde hediye olarak sıkça tercih edilen bir yatırım aracı olan çeyrek altın bugün 4.364 TL’den alıcı buluyor. Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…