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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 8 EYLÜL 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın alış/satış fiyatı ne kadar?

        Anlık altın fiyatları 8 Eylül 2024: Çeyrek altın gram altın alış/satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altındaki hareketlilik ve dolar kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın fiyatı 2 bin 496 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:01
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