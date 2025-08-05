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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 5 AĞUSTOS 2025: Altın yatay seyir izliyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın yatay seyir izliyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 5 Ağustos 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf işgücü verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri güçlenirken, altın fiyatları üç günlük yükselişin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. Doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesi, güvenli liman altına olan talebi artırırken yatırımcılar yeni günde "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Saat 10.10 itibarıyla ons altın 3.373 dolardan işlem görüyor. İşte, 5 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 08:10 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:16
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