Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 3 EYLÜL 2025: Yükseliş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! İşte 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları 3 Eylül 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kıymetli metallerde faiz indirimi beklentilerinin yarattığı yükseliş devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, ons altının yeni bir rekor kırmasını sağladı. Altının onsu 3 bin 530 doları aşarak rekor tazelerken, bir diğer rekor da yurt içinde gram altından geldi. Ons altından aldığı destekle gram altın 4 bin 670 lirayı aştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 3 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Habertürk Anasayfa