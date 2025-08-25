Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 25 AĞUSTOS 2025: Altında ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre ters yönlü! İşte 25 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın ilk iş gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Sarı metal, ABD dolarının toparlanmaya çalışmasıyla, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Gram altın ise saat 15.25 itibarıyla 4 bin 441 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 25.08.2025 - 07:39 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:25
