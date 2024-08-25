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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı takip ekranı: 25 Ağustos 2024 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası rotayı yukarı çeviren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.744 TL alış ve 2.745 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 25 Ağustos 2024 Pazar güncel altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 07:54 Güncelleme: 25.08.2024 - 07:54
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