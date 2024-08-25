İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları hareketli grafik çizmeye devam ediyor. Bu durum da alış satış değerleri üzerinde etkili oluyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ‘’25 Ağustos 2024 Pazar bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 07.45 itibarıyla 2.744 TL liradan, cumhuriyet altını ise 17.563 liradan işlem görüyor. İşte 25 Ağustos 2024 Pazar güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.