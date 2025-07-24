Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın değer kaybetti. Ons altın saat 15.25 itibarıyla 3.387 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4.377 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları 24 Temmuz 2025 Perşembe verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dünya genelinde tarife belirsizlikleri varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin Japonya ile anlaşması ve Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası düşüşe geçen altının ons fiyatı, saat 15.25 itibarıyla 3 bin 387 dolardan işlem görüyor. İşte 24 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.376,8430
Satış: 4.377,3380
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.386,69
Satış: 3.387,90
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.003,5100
Satış: 7.157,4800
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.014,0500
Satış: 28.542,3600
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.439,00
Satış: 28.601,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.960,34
Satış: 14.311,89
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.008,20
Satış: 28.536,24
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.918,59
Satış: 29.648,04
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.390,14
Satış: 3.353,73
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.979,48
Satış: 4.185,84
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.835,00
Satış: 71.393,00
-
- 13