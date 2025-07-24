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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 24 TEMMUZ 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın değer kaybetti. Ons altın saat 15.25 itibarıyla 3.387 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4.377 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:28
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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