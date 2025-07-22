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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 22 TEMMUZ 2025 | Altın rekor seviyelerde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor seviyelerde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Temmuz Salı verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, zayıf dolar ve tahvil getirilerinin cazibesini artırmasıyla son bir ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Güncel verilere göre, güne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 4 bin 404 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 07:53
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