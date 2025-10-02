Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı 2 Ekim 2025: Altın yatay seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor sonrası yatay seyrediyor! 2 Ekim Perşembe 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, ABD hükümetinin kapanması ve özel sektör istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla, rekor seviyelere ulaşmıştı. Bugün ise altın yatay bir seyir izliyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 2 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 02.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:08
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
