Altın fiyatları son durum araştırmaları haftanın üçüncü iş gününde hız kazandı. FED faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik risklerin etkisi ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetileceği beklentisiyle emtia piyasalarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1.787,1 doları gören altın fiyatındaki hareketlilik devam ediyor. İşte, 18 Mayıs Pazartesi 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

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