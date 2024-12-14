Altın fiyatları yön değiştirdi! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları 14 Aralık 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, canlı alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. ABD enflasyon verileri sonrası 3 bin lirayı aşan altının gram fiyatı tekrar düşüşe geçti. Gram altın 2 bin 975 TL'ye, çeyrek altın ise 4 bin 864 TL'ye geriledi. Peki, Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu…
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Altın fiyatlarında son durum yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri sonrası yukarı yönlü seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın 2 bin 975 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik 2 bin 887 liradan işlem görüyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 14 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
ABD enflasyon verileri sonrası 3 bin lirayı aşan gram altın, 14 Aralık Cumartesi günü 2 bin 975 liraya geriledi. 13 Aralık Cuma günü kapanışı 4 bin 893 liradan yapan çeyrek altın ise bugün 4 bin 864 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.974,94
Satış: 2.975,32
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.646,80
Satış: 2.649,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.759,91
Satış: 4.864,65
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.039,63
Satış: 19.399,11
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.579,00
Satış: 19.718,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.490,06
Satış: 9.729,31
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.039,63
Satış: 19.399,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.904,15
Satış: 20.404,38
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.626,78
Satış: 2.465,24
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.739,02
Satış: 2.887,27
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.646,00
Satış: 49.181,00