Altın fiyatlarında son durum yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri sonrası yukarı yönlü seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın 2 bin 975 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik 2 bin 889 liradan işlem görüyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 14 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…