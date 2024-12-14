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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 14 ARALIK 2024: Altın düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları 14 Aralık 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, canlı alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. ABD enflasyon verileri sonrası 3 bin lirayı aşan altının gram fiyatı tekrar düşüşe geçti. Gram altın 2 bin 975 TL'ye, çeyrek altın ise 4 bin 864 TL'ye geriledi. Peki, Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 07:45 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:02
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