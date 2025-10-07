Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada altın rekorlara doymuyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın ise dün 5 bin 300 TL'yi aşarak rekor kırdı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!