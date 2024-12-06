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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 7 ARALIK: Yatay seyir devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 6 Aralık Cuma yani haftanın beşinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 15.30 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 640 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 950 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 7 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 07:38 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:03
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