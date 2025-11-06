Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 6 KASIM 2025: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 6 Kasım 2025 Perşembe gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Değerli metal, çarşamba günü beklentileri aşan özel sektör istihdam verilerine rağmen yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Haftanın dördüncü işlem gününde spot altın ons başına yüzde 1,3 artarak 3.983,89 dolara çıktı. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 08:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:01
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
