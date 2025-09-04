Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 4 EYLÜL 2025: Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor seviyeden geriledi! 4 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle değer kazanan altın fiyatları, rekor serisine dün de devam etti. Altının ons fiyatı dün 3 bin 565 dolara yükselerek rekor tazeledi. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 4 bin 700 TL'yi aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Haftanın dördüncü işlem gününde ise altın rekor seviyeden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 04.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:53
        Habertürk Anasayfa