Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Aynı zamanda ABD’de Donald Trump yönetiminin Fed’e dönük müdahaleleri, tarife belirsizlikleri ve dünya genelinde altına olan talebin artması gibi faktörler de değerli metali destekliyor. Dün altının ons fiyatı 3 bin 565 dolara yükselerek rekor tazelerken, gram altın da 4 bin 700 TL’yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak bugün altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. İşte 4 Eylül 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…