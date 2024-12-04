Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları hızla yanıt aramaya başladı. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 955 lira, çeyrek altın ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 4 Aralık altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik.