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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 4 ARALIK 2024: Yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın üçüncü iş gününde güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Bugün saat 07.30 itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 955 lira, çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 644 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 07:29 Güncelleme: 04.12.2024 - 07:44
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