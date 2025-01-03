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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 3 OCAK 2025: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Ocak Cuma verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları yeni yılda yükseliş grafiği sergilemeye devam ediyor. Fed'in 2025'te iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın güçleniyor. Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3012 lira, en yüksek de 3032 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3030 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 3 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 07:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:57
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