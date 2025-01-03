Altın fiyatları alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Küresel piyasalar tatil modundan çıktı ve işlemler hız kazandı. Yılbaşının geçmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatları da hareketlilikten pozitif etkilendi. Fed'in 2025'te iki defa faiz indirimi yapacağına dair beklentilere rağmen altın fiyatları güçleniyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 3 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…