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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 24 TEMMUZ 2025: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın değer kaybetti. Ons altın saat 10.10 itibarıyla 3.387 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4.393 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:06
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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