Altın fiyatlarında dalgalanma Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 16 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz hafta 3 bin liranın üstüne çıkan ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Bugün saat 10.00 itibarıyla ons altın 2 bin 649 TL, gram altın ise 2 bin 982 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 445 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 893 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 16 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
15 Aralık Pazar günü 2 bin 975 TL olan gram altın fiyatı, 16 Aralık Pazartesi günü 2 bin 982 TL’den işlem görüyor. 4 bin 759 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 876 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.981,7590
Satış: 2.982,1410
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.646,8000
Satış: 2.649,6500
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.771,1500
Satış: 4.876,4500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.084,8800
Satış: 19.445,8700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.613,00
Satış: 19.758,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.512,64
Satış: 9.752,53
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.084,93
Satış: 19.445,40
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.904,15
Satış: 20.404,38
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.629,76
Satış: 2.469,21
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.743,85
Satış: 2.893,08
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.731,00
Satış: 49.280,00
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