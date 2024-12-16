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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalanma Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz hafta 3 bin liranın üstüne çıkan ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Bugün saat 10.00 itibarıyla ons altın 2 bin 649 TL, gram altın ise 2 bin 982 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:00
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