ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO! Altın fiyatları 22 Ekim Pazar yani bugün zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 22 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...