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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO| Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ekim alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika hava durumu çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Ekim Pazar yani haftanın son gününü rekorla kapatıyor. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 08:44
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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