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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son durum: Altın yükselişte! 12 Mart 2025 bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı son durum: 12 Mart bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerinden güncel rakamları kontrol ediyor. Son günlerde borsada yükseliş hızlanırken, altında bir dengelenme arayışı devam ediyor. 22 ayar bilezik 3.156 TL iken, ata altın 22,954 TL'den satışta. Peki 12 Mart 2025 bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:22
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