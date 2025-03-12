Canlı altın fiyatları ile alış ve satış grafiği takip ediliyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeni güne yükseliş seyrinde başladı. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 12 Mart 2025 alış-satış tablosu