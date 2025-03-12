Altın fiyatları canlı son durum: 12 Mart bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerinden güncel rakamları kontrol ediyor. Son günlerde borsada yükseliş hızlanırken, altında bir dengelenme arayışı devam ediyor. 22 ayar bilezik 3.156 TL iken, ata altın 22,954 TL'den satışta. Peki 12 Mart 2025 bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
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Canlı altın fiyatları ile alış ve satış grafiği takip ediliyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeni güne yükseliş seyrinde başladı. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 12 Mart 2025 alış-satış tablosu
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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasıyla altın fiyatları hareketlenmeye başladı.
Gram altın fiyatı, yeni güne 3.429,6840 seviyesinde başladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 487 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 951 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.429,9670
Satış: 3.430,1650
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.916,7500
Satış: 2.917,2700
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:5.487,1700
Satış: 5.608,3400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.947,2100
Satış: 22.363,4000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.561,00
Satış: 22.737,00
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.055,00
Satış: 56.729,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.954,64
Satış: 23.529,54
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.883,09
Satış: 2.767,16
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.156,50
Satış: 3.328,54