Haftanın beşinci gününde canlı altın fiyatları hareketlendi. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekilleniyor. En son çeyrek altın 5.477,10 TL’den alınırken, 5.598,08 TL’ye satılırken Cumhuriyet altını ise 22.323,86 TL’den işlem gördü. Peki 7 Mart tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları son durum