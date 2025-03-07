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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 7 Mart bugün tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son durum: 7 Mart bugün tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında belirleyici rol oynuyor. Son bir haftada gündemdeki gelişmelerle yaşanan düşüşle birlikte gram altın en son 3.400 lira seviyelerini gördü. Peki, 7 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:13
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