Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 5 Aralık Perşembe bugüm gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayının ilk gününe göre gram altın -2,57 TL düşerek yüzde -0,09 değer kaybetmişti. Haftanın dördüncü günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Aralık 2024 gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum
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Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 5 Aralık Perşembe gününde 2 bin 958 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 5 Aralık 2024 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
5 Aralık Perşembe günü gram altın 2 bin 959 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.959,3710
Satış: 2.959,3240
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış:2.649,2000
Satış: 2.649,5800
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.733,8800
Satış: 4.838,0400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.936,2500
Satış: 19.293,7100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.636,00
Satış: 19.821,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.967,32
Satış: 20.469,05
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.747,63
Satış: 2.902,33
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.632,08
Satış: 2.475,54
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