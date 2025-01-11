Altın fiyatları canlı son durum: 11 Ocak bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları altın üzerinden alış ve satış yapanların gündeminde yer alıyor. Ocak ayının ilk gününe göre gram altın 63,46 TL artarak yüzde 2,13 değer kazandı. En son cumhuriyet altın fiyatı 19.609 TL iken yarım altın 9.774 TL'den işlem gördü. Peki 11 Ocak bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları son durum
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Altın fiyatları yükselişi devam ediyor. 11 Ocak Cumartesi günü altın piyasasındaki yükselişe göre gram altın fiyatı 3,063 TL, çeyrek altın fiyatı 4,902 TL’den işlem görüyor. İşte, 11 Ocak canlı ve güncel altın fiyatları
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 Ocak Cumartesi günü gram altın 3,063 TL, çeyrek altın ise 4.902 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.063
Satış: 3.064
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.902
Satış: 5,010
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.687
Satış: 2.691
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.881
Satış: 20,095
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.652
Satış: 2.503
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.609
Satış: 19.981
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.774
Satış: 10,021
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.781
Satış: 2.943
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.149
Satış: 20.662