Altın fiyatları 1 Aralık Pazar yani bugün güne yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. En son 22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buldu. Peki 1 Aralık bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 1 Aralık 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış bilgisi