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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son dakika: Yükseliş sürdürüyor! 31 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 31 Mayıs 2024 Cuma canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti. İşte, 31 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 07:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:11
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