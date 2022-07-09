ALTIN FİYATLARI 9 Temmuz Cumartesi yani bugün küresel piyasalarda yaşanan resesyon sarsıntısı ve altının ons fiyatındaki düşüş sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün piyasalar kapalı olduğu için altın Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Temmuz 2022 Çarşamba günü çeyrek ve gram altın fiyatları...

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