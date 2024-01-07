Hafta sonu güncel altın fiyatları: 7 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 7 Ocak Pazar günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın bin 960 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 7 Ocak alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 7 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 7 Ocak Pazar gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 960 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ocak alış - satış tablosu...
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7 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,72
1.961,02
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.045,05
2.045,84
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.137,15
3.206,26
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.548,59
12.785,82
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.254,69
6.412,52
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.548,59
12.785,82
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.565,04
13.908,69
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,87
1.469,36
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.864,92
1.972,52