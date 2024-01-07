ALTIN FİYATLARI 7 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 7 Ocak Pazar gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 960 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ocak alış - satış tablosu...