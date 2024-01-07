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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Ocak 2024 Perşembe alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Hafta sonu güncel altın fiyatları: 7 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 7 Ocak Pazar günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın bin 960 lira seviyesinde, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 7 Ocak alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 08:47 Güncelleme: 07.01.2024 - 08:47
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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