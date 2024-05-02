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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları canlı son dakika: DÜŞÜYOR! 3 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç lira, ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin 400 liranın altında! Kapalıçarşı 3 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları düşüş eğilimine geri döndü. Küresel piyasaların odaklandığı Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler ışığında yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın toplantısında enflasyon hala yüksek olduğunu vurguladı. Fed faiz kararı sonrası gram altın fiyatı bugün düşmeye başladı. İşte 3 Mayıs 2024 günü canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:08
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        • 1

          ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

          Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

          Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

          Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olurken, Fed'in ilk faiz indirimi tarihine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altındaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

          Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 396 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 918 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.396,01

          Satış: 2.396,38

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.297,99

          Satış: 2.298,45

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.833,61

          Satış: 3.918,09

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.336,12

          Satış: 15.626,11

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.643,27

          Satış: 7.836,17

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.336,12

          Satış: 15.626,11

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 15.996,29

          Satış: 16.405,21

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.296,84

          Satış: 1.713,84

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.202,86

          Satış: 2.329,84

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