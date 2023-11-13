Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Geçtiğimiz hafta başında yükselen ardında da düşüşe geçen altın fiyatları aşağı yönlü seyrini yeni haftanın ilk günü yani bugün de sürdürüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 13 Kasım altın fiyatları...