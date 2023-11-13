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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Son dakika: Düşüş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Kasım Pazartesi alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Son dakika 13 Kasım altın fiyatları canlı tablo

        Altın fiyatları 13 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları merak edip araştırıyor. Peki, hafta sonu 1780 lira sınırının gerisine düşen gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 13 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 07:30 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:30
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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